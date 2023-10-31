Нетаньягу оголосив про початок третьої фази війни з ХАМАС

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив про початок проведення третьої фази воєнної операції проти угруповання ХАМАС. Вона передбачає розширення наземного проникнення у Сектор Газа.

Про це йдеться у заяві глави уряду Ізраїлю, повідомляє пресслужба міністерства.

Чиновник зазначив під час відкриття щотижневого засідання ізраїльського уряду, що країна перебуває «у розпалі війни».

«Ми поставили перед собою чітку мету: знищити військовий та режимний потенціал ХАМАСу. Ми робимо це системно», — заявив він.

Нетаньягу озвучив цілі різних фаз операції.

«Перш за все, завершено етап гальмування. Другий етап — атаки з повітря, що постійно продовжуються. Третій етап — розширення наземного проникнення в Сектор Газа. ЦАХАЛ робить це розміреними, дуже потужними кроками, систематично просуваючись крок за кроком», — розповів ізраїльський прем’єр.

Також він звернув увагу на «повну довіру як тактиці, так і управлінню» операції, що проводиться під керівництвом начальника Генерального штабу з боку «всього народу та його керівництва».

«Будуть і подальші кроки, про які не можна розповісти тут, але ми говоримо у «кабінеті війни»», — додав Нетаньягу.

За словами прем’єра Ізраїлю, паралельно проводиться активна робота над стримуванням на північному фронті, тобто в районі кордону з Ліваном.

«Я знову кажу «Хізбаллі»: ви припуститеся помилки всього свого життя, якщо вирішите повною мірою втрутитися в кампанію. Ви отримаєте удар, який навіть не можете собі уявити», — попереджає Нетаньягу.

Ізраїльська сторона також продовжує зусилля зі звільнення викрадених під час маневру громадян, яких схопили бойовики ХАМАС під час свого вторгнення, наголосив глава уряду Ізраїлю.

«Цей маневр навіть відкриває можливості для звільнення, і ми їх не проґавимо. Ця кампанія вимагатиме часу, будуть несподівані перешкоди, будуть труднощі, будуть втрати, будуть і сюрпризи, але наприкінці я обіцяю вам одне: ХАМАС отримає нокдаун, ХАМАС буде переможений, буде інша Газа», — сказав Нетаньягу.

Також він додав, що для цього «потрібний терпець і час», зокрема, щоб «заручитися політичною підтримкою».

«Я перебуваю в щоденному контакті з президентом США, наша команда постійно спілкується зі своїми колегами. Ми пояснюємо, що ведемо не лише свою, а й їхню війну, бо якщо ХАМАС не буде переможений, переможе вісь зла, а якщо переможе вісь зла, вільний світ програє… Це політичне зусилля, і кожен, хто може зробити свій внесок, повинен зробити це», — пояснив ізраїльський прем’єр.

Нетаньягу висловився і про гуманітарні та економічні складові операції та боротьби з ХАМАС.

«Друге зусилля гуманітарне. Ми намагаємося перемістити населення Гази на південь сектора, ми створили там безпечну зону, куди хочемо направити гуманітарну допомогу. Ми це робимо в координації з нашими американськими друзями. Цей процес теж вимагає часу», — розповів він.

Третє зусилля — економічне, заявив Нетаньяху. За його словами, уряду потрібно буде зробити «набагато більше, що коштуватиме великі гроші, але це другорядне міркування».

«Найголовніше, що необхідно, — об’єднання сил. Ми створили для ведення війни надзвичайний національний уряд. Зараз народ єдиний як ніколи», — наголосив він.