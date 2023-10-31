Комплекс С-300 було пошкоджено внаслідок ракетної атаки на окупований Крим

У тимчасово окупованому Криму внаслідок вчорашнього ракетного удару було пошкоджено зенітно-ракетний комплекс «С-300» сил ППО російських загарбників.

Про це передає Astra.

За даними російського видання, атаку було здійснено в понеділок, 30 жовтня, близько шостої години ранку по цілі в Сакському районі біля села Молочне.

У цьому районі, неподалік Євпаторії на західному узбережжі тимчасово підконтрольного інтервентам українського півострова, дислокується комплекс ППО Міноборони РФ.

«В результаті атаки пошкоджений ЗРК «С-300″, знищений дизель-генератор. Попередньо постраждалих немає», — йдеться у публікації.