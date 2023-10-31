Ізраїльські танки перерізали головну дорогу до Гази в двох місцях

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на ізраїльські ЗМІ та свідків.

На північ від сектора Гази ізраїльська бронетехніка виконувала бойові завдання поблизу узбережжя Середземного моря. Про це заявив і ХАМАС. Очевидці з сектора Гази розповіли, що ізраїльські танки перерізали головну дорогу Салах ад-Дін на південь від міста Газа та діяли на околицях районів Зайтун і Шуджайя.

Речник Армії оборони Ізраїлю адмірал Даніель Хагарі сказав про посилення наступальних дій, що ізраїльські війська брали участь у боях із озброєними палестинськими угрупованнями, які ховалися в будівлях.

«Протягом ночі війська ліквідували десятки терористів, які забарикадувалися в будівлях і намагались атакувати сили, які рухалися в їхньому напрямку», — сказав він і додав, що бої тривають.

Ізраїльські військові заявили, що один з їхніх винищувачів націлився на будівлю «з понад 20 бойовиками терористів ХАМАСу», а інший літак був спрямований на пункт запуску протитанкових ракет у районі університету Аль-Азхар в центрі міста Газа. ЦАХАЛ також вдарив по складах зброї, десятках пускових позицій протитанкових ракет, а також по схованках і плацдармах ХАМАСу.

«За останні 24 години ми вразили понад 600 цілей», — звітував військовий представник у понеділок 30 жовтня.

Військові Ізраїлю опублікували відео, як бронетехніка пересувається між будівлями, а солдати займають позиції всередині будинку в районі, що прилягає до відкритої сільської місцевості, але точне місце дій не повідомили.

Однак місцеві жителі Гази розповідають, що танки були помічені в районі Зайтун на околиці міста Газа, де «вони перерізали дорогу Салах ад-Дін і стріляють по будь-якій машині, яка намагається по ній проїхати».