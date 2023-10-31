Ізраїль заявляє, що атакував ХАМАС у підземних тунелях Гази

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що це сталося після того, як прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відхилив заклики припинити бойові дії, щоб уникнути гуманітарної кризи.

«Протягом минулої доби об’єднані війська Армії оборони Ізраїлю завдали ударів приблизно по 300 цілям, включаючи пускові пункти протитанкових ракет під шахтами, а також військові комплекси в підземних тунелях, що належать терористичній організації ХАМАС», — заявили ізраїльські військові.

Вони також заявили, що «знищили терористів і скерували повітряні сили на удари по цілях і інфраструктурі терористів».