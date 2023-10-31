Ізраїль закликав своїх громадян покинути Північний Кавказ

Заява опублікована на сайті Міністерства закордонних справ Ізраїлю.
У ній говориться, що рівень небезпеки підвищений до максимального рівня після погрому в Дагестані, а також на тлі війни та побоювань можливих нападів, масових заворушень і проявів насильства проти ізраїльських об’єктів.
Йдеться про Республіки Адигея, Чечня, Дагестан, Інгушетія, Кабардино-Балкарія, Калмикія, Карачаєво-Черкесія, Північна Осетія-Аланія, а також Краснодарський і Ставропольський край та місто Мінеральні Води.
Громадян Ізраїлю закликають уникати відвідування регіону, а тих, хто там перебуває — залишити якомога швидше.
Що відомо про події в Дагестані
У неділю, 29 жовтня, в аеропорту Махачкали, столиці Дагестану, кілька тисяч людей протестували проти літака з ізраїльтянами. Мітингувальники скандують гасла на підтримку Палестини.
Сотні людей увірвалися в аеропорт і на посадковий майданчик. Вони шукали громадян Ізраїлю та вимагали «вислати євреїв» з республіки. Офіс прем’єр-міністра та МЗС заявляють, що вони стежать за подіями в Дагестані та очікують, що російські правоохоронні органи забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв.
Голова Дагестану Сергій Меліков звинуватив у розпалюванні антисемітських заворушень телеграм-канал, до якого начебто причетні «зрадники та бандерівці» з України.
МЗС України відреагувало на звинувачення РФ щодо причетності до погромів проти ізраїльтян у Махачкалі. Там зазначили, що загрози вчинити насильство над євреями є результатом російської державної пропаганди, яка протягом десятиліть вирощувала в росіян почуття ненависті до інших націй.
На нараді 30 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що до антисемітських акцій в аеропорту Махачкали нібито причетна Україна під керівництвом західних спецслужб. У Держдепі США назвали ці звинувачення абсурдом.
Leave a Reply