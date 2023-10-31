Ізраїль закликав своїх громадян покинути Північний Кавказ

Заява опублікована на сайті Міністерства закордонних справ Ізраїлю.

У ній говориться, що рівень небезпеки підвищений до максимального рівня після погрому в Дагестані, а також на тлі війни та побоювань можливих нападів, масових заворушень і проявів насильства проти ізраїльських об’єктів.

Йдеться про Республіки Адигея, Чечня, Дагестан, Інгушетія, Кабардино-Балкарія, Калмикія, Карачаєво-Черкесія, Північна Осетія-Аланія, а також Краснодарський і Ставропольський край та місто Мінеральні Води.

Громадян Ізраїлю закликають уникати відвідування регіону, а тих, хто там перебуває — залишити якомога швидше.