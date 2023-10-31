Франція хоче від ЄС органу для реальної боротьби з корупцією європосадовців

Франція хоче, щоб ЄС більш серйозно поставився до вирішення проблем конфлікту інтересів та корупції серед європейських посадовців.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Politico.

Перед виборами до Європарламенту президент Франції Емманюель Макрон і його міністр у справах ЄС Лоранс Бун закликають інші країни ЄС схвалити план створення незалежного наглядового органу з повноваженнями перевіряти доходи посадовців, який, на їхню думку, буде більш ефективним, ніж беззубий орган з питань етики, запропонований президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Пропозиція Комісії – це лише початок, але я думаю, що ми можемо і повинні бути набагато амбітнішими. Після шоку, викликаного кількома корупційними скандалами… нам потрібно відновити довіру громадян до своїх інституцій «, – сказав Бун після скандалу «Катаргейт» та інших подібних гучних скандалів.

Зокрема цього року Politico виявило, що кілька членів Єврокомісії їздили у спонсорські поїздки, високопосадовець отримував безкоштовні перельоти від Qatar Airways, поки його команда вела переговори про авіаційну угоду з Катаром, а ще один високопосадовець не задекларував своє право власності на розкішний готель на Балі.

У Парижі побоюються, що Брюссель заплющує очі на зростаючу недовіру і обурення європейців щодо корупції в ЄС, чим із задоволенням користуються партії, що перебувають на крайніх позиціях.

Politico при цьому нагадує, як Єврокомісія просила Україну запровадити обов’язкове декларування активів – але Брюссель не застосовує таких же стандартів до своїх посадовців.

«Нам потрібен незалежний орган з реальними засобами контролю, щоб запобігти новим скандалам», – сказав Бун, додавши, що цей орган можна було б створити за прикладом французького Вищого органу з питань прозорості суспільного життя, який розслідує банківські рахунки, активи та доходи державних службовців, щоб переконатися, що вони не мають конфлікту інтересів. Цей орган також може передавати справи до прокуратури, якщо посадовці не дотримуються вимог щодо прозорості.

Незважаючи на численні скандали, Єврокомісія стверджувала, що створення незалежного наглядового органу вимагатиме змін до договору, і запропонувала лише орган з етики, який фактично буде дискусійним майданчиком для інституцій з метою гармонізації їхніх внутрішніх правил.