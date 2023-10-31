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Британська розвідка розповіла, про що свідчить заміна командувача РФ на Херсонському напрямку

Про це йдеться у зведенні міноборони Великої Британії.

За даними російських державних ЗМІ, заступник командувача російськими військами в Україні генерал-полковник Михайло Теплінський, ймовірно, особисто перейняв командування Дніпровським угрупуванням військ Росії. Він змінив генерал-полковника Олега Макаєвича.

Зазначається, що угруповання «Дніпро» відповідає за окуповані райони Херсонської області, включно зі східним берегом Дніпра.

Як повідомляють у британській розвідці, останніми тижнями в цьому районі активізувалися бої, оскільки українські Сили оборони намагаються відновити контроль над східним берегом річки, який наразі контролюють росіяни.

На думку експертів з міноборони Британії, Теплінський користується високою повагою в російському генштабі і має досвід командування операціями в регіоні, адже він був офіцером на місцях, де відповідав за відносно успішне виведення російських військ із західного берега Дніпра в листопаді 2022 року.

«Майже напевно, відбиття українських атак через Дніпро та утримання території в окупованій Херсонській області залишається пріоритетним завданням для російських військ в Україні. Призначення Теплінського, ймовірно, свідчить про посилення тиску на російські сили, які захищають цей район», — припускають у розвідці Британії.

31 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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