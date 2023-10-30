Зеленський виступив проти тимчасового перемир’я: «Ми лише затримуємо детонацію»

Про це він розповів журналісту TIME Саймону Шустеру.

«Для нас це означало б залишити цю рану відкритою для майбутніх поколінь. Можливо, це заспокоїть деяких людей всередині нашої країни, і зовні, принаймні тих, хто хоче завершити справу за будь-яку ціну. Але для мене це проблема, тому що ми залишаємося з цією вибуховою силою. Ми лише затримуємо його детонацію», — сказав Зеленський щодо тимчасового перемир’я.

Деякі з його радників розповіли виданню, що незламна воля Зеленського стала перешкодою для їхньої команди у розробці нової стратегії. Обговорюючи майбутнє війни, одне питання було виключено з обговорення: можливість мирного договору з Росією. Згідно з недавніми опитуваннями, більшість українців відхилили б такий крок, особливо якщо це призведе до втрати будь-якої окупованої території.

Наразі Зеленський прагне перемогти у війні на умовах України й змінює тактику для досягнення цього. Усвідомлюючи, що постачання західної зброї можуть з часом скінчитися, українці збільшили виробництво дронів і ракет, які використовують для атак на російські логістичні маршрути, командні центри та склади боєприпасів глибоко в тилу ворога. У відповідь росіяни посилили бомбардування цивільного населення і збільшили кількість ракетних ударів по інфраструктурі, необхідної Україні для обігріву будинків і підтримки електропостачання протягом зими.

Зеленський вважає це боротьбою волі та висловлює стурбованість, що якщо російське вторгнення в Україну не буде припинено, конфлікт може перейти за її кордони: «Я давно живу з цим страхом. Третя світова війна може початися в Україні, продовжитися в Ізраїлі, а звідти просунутися в Азію, а потім вибухнути десь в іншому місці».