У Повітряних силах назвали терміни появи в Україні перших винищувачів F-16

У Повітряних силах ЗСУ розраховують на те, що перші винищувачі F-16 таки з’являться в Україні навесні 2024 року.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Дати кожний чиновник у Європі чи в США, лідер думок чи урядовець озвучує. І в усіх різні дати. Ми опираємося на весну, адже, якщо розпочався процес тренування наших пілотів уже з авіаційними інструкторами, то в принципі, думаю, можна розраховувати на ті заяви, які зробила українська влада”, – сказав Ігнат.

На його переконання, загалом півтори сотні сучасних винищувачів могли б дозволити ефективно захищати повітряний простір України. Якби вдалося замінити застарілий парк радянської техніки на сучасні F-16 та інші типи літаків, це сприяло б виконанню низки важливих завдань. Із появою в нашій державі тільки F-16 ситуація кардинально не зміниться, але матиме суттєвий вплив, наголосив Ігнат.

“Ми хочемо отримати якомога швидше цю техніку, а швидше за F-16 не вийде отримати нічого. Тому чекаємо з нетерпінням наших льотчиків з навчання. Процес навчання дійсно є непростим, підготовка інфраструктури не є простою, підготовка інженерів також не є простою”, – зауважив речник.

Раніше у Повітряних силах повідомляли, що Україна готує інфраструктуру для використання літаків F-16, а українські пілоти, які навчаються за кордоном, незабаром розпочнуть польоти з інструкторами на реальних літаках.