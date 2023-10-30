У міноборони РФ заявили про атаку 8 ракетами Storm Shadow по об’єктах у тимчасово окупованому Криму

Про це інформує міноборони РФ.

Російська пропагандистська агенція ТАСС пише, що об 11:22 у місті Севастополь була оголошена повітряна тривога. Унаслідок цього зупинили морський та наземний громадський транспорт. Рух автівок Кримським мостом був тимчасово перекритий близько 40 хвилин. О 12:26 оголосили про відбій.

Псевдогубернатор тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про роботу російських систем протиповітряної оборони в тимчасово окупованому населеному пункту Криму. За попередніми даними, ворог нібито збив дві повітряні цілі. Уламки впали на територію школи №27 на Північній стороні, на вулиці Пасічній та в Інкермані.