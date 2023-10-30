У Болгарії проєвропейські партії переконливо перемогли на місцевих виборах

Проєвропейські партії Болгарії переконливо перемогли на місцевих виборах в країні, і інтрига у другому турі – між двома провідними парламентськими силами – коаліцією між «Продовжуємо зміни» та «Демократичною Болгарією» (ПЗ-ДБ), а також ГЕРБ, найсильнішою партією в місцевих органах влади.

Як повідомляє «Європейська правда», про це пише Euractiv.

ГЕРБ зберігає лідируючі позиції в більшості великих міст, окрім Софії, де, за даними Gallup International Balkan, переконливо лідирує кандидат від ПЗ-ДБ Василь Терзієв, один з найбільших болгарських ІТ-підприємців (38,8%).

У другому турі він зустрінеться з Ванею Григоровою (19%), висунутою проросійськими лівими. Столиця – одне з небагатьох місць у країні, де ліві так добре почуваються.

ГЕРБ керувала столицею, Софією, протягом 17 років. Тим не менш, тележурналіст Антон Гекімян (17%) був не дуже успішним кандидатом на посаду мера від партії багаторічного прем’єр-міністра ГЕРБ Бойка Борисова. Втім, остаточні результати можуть переставити акценти в рейтингах, оскільки різниця між Ванею Григоровою та Антоном Гекімяном, згідно з даними екзит-полів, становить близько 2%.

Місцеві вибори в Болгарії були затьмарені величезним скандалом, спричиненим Державним агентством національної безпеки, що призвело до скасування машинного голосування.

Чотири роки тому місцеві вибори викликали серйозні звинувачення у фальсифікаціях, майже 20% бюлетенів були визнані недійсними. Тоді було запроваджено машинне голосування, яке усунуло цю проблему. Проте цей тип голосування був скасований після дуже сумнівного втручання спецслужб, які зняли на відеокамеру заступника міністра, який перевіряв одну з машин для голосування.

Звіт SANS викликав підозри, що голосування могло бути сфальсифіковане, і машини були вилучені, хоча найчастіше шахрайство відбувається з паперовими бюлетенями.

Незважаючи на великі очікування, радикальна антиєвропейська і проросійська партія «Відродження» отримала на місцевих виборах слабші результати, ніж очікувалося, а це означає, що вона не матиме мера в жодному з великих міст.