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Танки Ізраїлю перерізали ключову дорогу Сектору Гази

Вранці 30 жовтня ізраїльські танки дістались околиць міста Газа і перерізали ключову дорогу Палестини з півночі на південь —  The Times of Israel із посиланням на військового кореспондента Емануеля Фабіана та очевидців

Очевидці повідомляють, що танки були помічені в районі Зайтун.

За словами військового кореспондента Емануеля Фабіана, на відео – танк ЦАХАЛу атакує автівку на дорозі Салах аль Дін поблизу міста Газа.

Дорога Салах аль Дін – головна автомагістраль Сектору Гази, що з’єднує територію від КПП Рафах на півдні до КПП Ерез на півночі. Дорога названа на честь мусульманського полководця 12-го століття.

30 октября, 2023 | Category: Израиль, Новости

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