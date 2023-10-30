Сили оборони заперечили, що відходитимуть з Авдіївки

Про це заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.
Він відповів на питання, чи є у Сил оборони укріплені позиції на випадок необхідності відходу з району Авдіївки: “Ніхто не збирається відходити”.
Він зазначив, що на Авдіївському напрямку нині зосереджено до 40 000 окупантів і до 300 російських танків.
За словами Штупуна, кількість бойових ткнень на Авдіївському напрямку зараз менша, ніж в районі Мар’їнки
“Там напруга вже не спадає досить довго. Наприклад, вчора активність ворога на Мар’їнському напрямку була навіть більша, ніж на Авдіївському. Біля Мар’їнки щодня фіксується по 20-25 спроб штурмувати наші позиції. Наразі ворог залишається без успіху, втрачає особовий склад, деяку техніку і відходить назад. Але весь час знову намагається йти вперед”, – наголосив речник ЗСУ.
Leave a Reply