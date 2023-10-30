Сили оборони заперечили, що відходитимуть з Авдіївки

На Авдіївському напрямку наразі зосереджено до 40 тисяч російських окупантів та до 300 танків.

Про це заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

Він відповів на питання, чи є у Сил оборони укріплені позиції на випадок необхідності відходу з району Авдіївки: “Ніхто не збирається відходити”.

Він зазначив, що на Авдіївському напрямку нині зосереджено до 40 000 окупантів і до 300 російських танків.

За словами Штупуна, кількість бойових ткнень на Авдіївському напрямку зараз менша, ніж в районі Мар’їнки

“Там напруга вже не спадає досить довго. Наприклад, вчора активність ворога на Мар’їнському напрямку була навіть більша, ніж на Авдіївському. Біля Мар’їнки щодня фіксується по 20-25 спроб штурмувати наші позиції. Наразі ворог залишається без успіху, втрачає особовий склад, деяку техніку і відходить назад. Але весь час знову намагається йти вперед”, – наголосив речник ЗСУ.