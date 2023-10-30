Росіяни перейшли від оборони до активних дій під Бахмутом

У районі Бахмута Донецької області російська війська суттєво посилили своє угруповання й перейшов від оборони до активних дій — командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна»

«На сході обстановка залишається складною. Ворог не полишає спроб домогтися успіхів і щоденно атакує наші позиції.

Особливу активність проявляє в районі Куп’янська, де намагається просунутися вперед одразу на кількох напрямках. У районі Бахмута противник суттєво посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій».

Командувач Сухопутних військ зазначив, що росіяни намагаються там зупинити просування українських військ і відновити втрачене положення, використовуючи десантні підрозділи. Також на окремих ділянках використовують штурмові групи зі складу загонів «Шторм Z».

«Дії противника підтримуються щільним вогнем артилерії та мінометів. Постійно збільшується застосування дронів-камікадзе. Водночас завдяки професійним і злагодженим діям наших воїнів ворог зазнає великих втрат і не може досягти поставлених цілей», – сказав Сирський.