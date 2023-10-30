 
«  
  »

Росіяни перейшли від оборони до активних дій під Бахмутом

У районі Бахмута Донецької області російська війська суттєво посилили своє угруповання й перейшов від оборони до активних дій — командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна»

«На сході обстановка залишається складною. Ворог не полишає спроб домогтися успіхів і щоденно атакує наші позиції.

Особливу активність проявляє в районі Куп’янська, де намагається просунутися вперед одразу на кількох напрямках. У районі Бахмута противник суттєво посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій».

Командувач Сухопутних військ зазначив, що росіяни намагаються там зупинити просування українських військ і відновити втрачене положення, використовуючи десантні підрозділи. Також на окремих ділянках використовують штурмові групи зі складу загонів «Шторм Z».

«Дії противника підтримуються щільним вогнем артилерії та мінометів. Постійно збільшується застосування дронів-камікадзе. Водночас завдяки професійним і злагодженим діям наших воїнів ворог зазнає великих втрат і не може досягти поставлених цілей», – сказав Сирський.

30 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  