Попередньо внаслідок обстрілу автобуса в Херсоні постраждали п’ятеро людей

За попередніми даними, внаслідок обстрілу російськими окупантами маршрутного автобуса в Херсоні поранень зазнали п’ятеро людей, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«У Дніпровському районі під обстріл потрапив автобус, який працював на маршруті, що обслуговує комунальне підприємство міста. За попереднім повідомленням, поранень дістали п’ятеро людей. Одну з постраждалих — жінку 35 років — ушпиталили. Інформація уточнюється», — написав Мрочко в телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли маршрутний автобус, було відомо про щонайменше чотирьох постраждалих.