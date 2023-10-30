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Окупанти підтягують війська під Авдіївку, найближчими днями очікується хвиля штурмів

Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері телеканалу  Еспресо.

«Все без змін, ситуація під Авдіївкою складна. Ворог тисне, намагається штурмувати позиції. Зараз здебільшого окупанти проводять активності своєю піхотою, йде перегрупування з їхнього боку. Вони підтягують багато техніки, перекидають особовий склад з інших напрямків. Ми розуміємо, що найближчими днями буде нова хвиля», — повідомив Барабаш.

Він розповів про ситуацію з Авдіївським териконом.

«Терикон — сіра зона. Зараз дуже багато засобів розвідки, які дозволяють контролювати дуже великі площі та дороги. Якби ЗСУ перебували на цьому териконі, були б постійно під обстрілами артилерії. В принципі, це те що ми зараз робимо. Окупанти туди лізуть, ми їх знищуємо, все дуже просто», — додав Барабаш.

30 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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