Нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ

Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії в ніч на 29 жовтня атакували два безпілотники Служби безпеки України — співрозмовник «Української правди» в силових структурах

Джерело УП пояснює, що цей НПЗ забезпечував паливом війська РФ.

«Такі обʼєкти — важлива ціль. Адже лише за минулий рік на підприємстві виготовили понад 7 млн тон авіаційного пального, яке використовувалось для ворожої військової авіації, яка щодня атакує Україну», – зазначає наш співрозмовник.

За словами джерела, в результаті спецоперації СБУ було уражено кілька нових установок заводу, на яких таке пальне перероблялося.

За попередніми даними, загорілось і декілька резервуарів з нафтою.