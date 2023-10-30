Нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ

Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії в ніч на 29 жовтня атакували два безпілотники Служби безпеки України — співрозмовник «Української правди» в силових структурах
Джерело УП пояснює, що цей НПЗ забезпечував паливом війська РФ.
«Такі обʼєкти — важлива ціль. Адже лише за минулий рік на підприємстві виготовили понад 7 млн тон авіаційного пального, яке використовувалось для ворожої військової авіації, яка щодня атакує Україну», – зазначає наш співрозмовник.
За словами джерела, в результаті спецоперації СБУ було уражено кілька нових установок заводу, на яких таке пальне перероблялося.
За попередніми даними, загорілось і декілька резервуарів з нафтою.
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