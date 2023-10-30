Міністр оборони Британії пообіцяв Україні надати більше військової підтримки

Британія обіцяє надати більше військової допомоги Україні та об’єднати союзників, щоб дати Києву все необхідне.

Про це повідомив міністр оборони Британії Грант Шаппс.

«Путін сподівається, що світ забуде про термінову необхідність підтримки України. Велика Британія ніколи цього не допустить», — йдеться у повідомленні.

Шаппс сказав, що Британія надасть більше військової підтримки і об’єднає союзників, щоб дати Україні те, що їм потрібно для перемоги.

«Це було моє послання віцепрем’єру Олександру Кубракову сьогодні», — додав глава Міноборони Британії.