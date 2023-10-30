Китай заявив, що сприятиме мирним переговорам між РФ та Україною «по-своєму»

Таку заяву зробив 30 жовтня речник МЗС КНР Ван Веньбін, передає Укрінформ.

«Позиція Китаю щодо кризи в Україні послідовна й чітка. Ми завжди відіграємо конструктивну роль для припинення вогню й політичного врегулювання кризи», – відповів дипломат на запитання, чи пов’язана відсутність китайського представника на зустрічі на Мальті з небажанням Пекіна надалі брати участь у пошуку рішень задля припинення війни в Україні.

«Китай продовжуватиме по-своєму сприяти мирним переговорам і працювати над політичним урегулюванням кризи», – додав він.

При цьому речник МЗС не назвав причину відсутності представника Китаю на саміті на Мальті, хоча в попередній зустрічі в Саудівській Аравії брав участь Лі Хуей.