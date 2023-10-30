Израиль обстреливает север Газы и усиливает наземную атаку

Палестинцы на севере сектора Газа сообщили о масштабных воздушных и артиллерийских ударах рано утром в понедельник на фоне усиления наземной атаки израильских войск на анклав, что вызвало новые призывы в международном сообществе к защите гражданского населения.

Израильские силы нанесли воздушные удары по районам вблизи больниц Шифа и Аль-Кудс в Газе. Боевики исламистской группировки ХАМАС, признанной США террористической организацией, столкнулись с израильскими войсками в приграничном районе к востоку от города Хан-Юнис на юге анклава. Об этом сообщают палестинские СМИ.

Никаких комментариев со стороны ХАМАСа или израильских военных по поводу боевых действий в понедельник не последовало. «Рейтер» не смог подтвердить эту информацию.

Бомбардировки произошли через несколько часов после того, как Израиль опубликовал изображения танков на западной границе палестинского анклава, сигнализируя о потенциальных попытках окружить главный город Газы через два дня после того, как израильское правительство приказало расширить наземную атаку через восточную границу.

Провозглашенная Израилем «вторая фаза» трехнедельной войны против поддерживаемых Ираном боевиков ХАМАСа в значительной степени была скрыта от общественности, поскольку территория была отрезана от внешнего мира из-за отключения электроэнергии, линий связи и интернета.

В воскресенье телекоммуникационный провайдер Paltel заявил, что из-за израильских авиаударов отключен интернет и телефонная связь в некоторых северных частях анклава, где у ХАМАС находятся командные центры.

Отключения серьезно затруднили спасательные операции по оказанию помощи жертвам израильского заградительного огня.

Сообщения об ударах возле больниц пришли после того, как Палестинский Красный Полумесяц заявил в воскресенье, что получил предупреждение от израильских властей о немедленной эвакуации больницы Аль-Кудс, где нашли убежище около 14 000 человек.

Израиль обвинил ХАМАС в размещении командных центров и другой военной инфраструктуры в больницах Газы, что группировка отрицает.

Палестинские официальные лица заявили, что около 50 000 человек также укрылись в больнице Шифа, добавив, что они обеспокоены израильскими угрозами этому учреждению.

Израиль ужесточил блокаду и подверг бомбардировкам сектор Газа после того, как боевики ХАМАСа ворвались через границу с Израилем 7 октября. Израильские власти заявляют, что боевики убили приблизительно 1400 человек и взяли по меньшей мере 239 заложников.

ЦАХАЛ также активизировал операции против исламистских группировок на Западном Берегу, убив десятки палестинцев и арестовав сотни.

Два палестинца были убиты и девять ранены в понедельник во время израильского рейда на город Дженин на Западном Берегу и находящийся там лагерь беженцев, сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

Усиление атак Израиля совпало с растущим международным призывом взять «гуманитарную паузу», чтобы позволить оказать помощь.

Переговоры между Израилем и ХАМАСом при посредничестве Катара продолжились в воскресенье и включали обсуждение возможного освобождения заложников, сообщил «Рейтер» источник, знакомый с ситуацией.

ХАМАС требует пятидневную гуманитарную паузу в операциях Израиля, чтобы доставить помощь и топливо в осажденный сектор Газа в обмен на освобождение всех гражданских заложников, удерживаемых боевиками, сообщил источник на условиях анонимности.

По данным правительства Израиля, более половины заложников, удерживаемых ХАМАСом, имеют заграничные паспорта из 25 стран.

В понедельник Совет Безопасности ООН должен быть проинформирован о гуманитарной ситуации в секторе Газа. За последние две недели Совбез, состоящий из 15 членов, безуспешно голосовал по проектам резолюций, направленных на принятие мер в отношении войны. Генеральная Ассамблея ООН, состоящая из 193 членов, подавляющим большинством голосов проголосовала в пятницу за призыв к немедленному гуманитарному перемирию.

Президент США Джо Байден в воскресенье призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху защитить гражданское население в Газе и «немедленно и значительно увеличить поток гуманитарной помощи» в осажденный анклав, сообщил Белый дом.

Байден и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обязались значительно ускорить поток помощи, поступающей в сектор Газа, начиная с воскресенья, сообщил Белый дом в отдельном заявлении.

Полковник Элад Горен из COGAT, агентства министерства обороны Израиля, которое координирует свои действия с палестинцами, заявил, что Израиль разрешит резкое увеличение помощи Газе в ближайшие дни, и палестинские гражданские лица должны отправиться в «гуманитарную зону» на юге территории.

Медицинские власти сектора Газа, население которого составляет 2,3 миллиона человек, заявили в воскресенье, что погибли 8005 человек, в том числе 3324 несовершеннолетних.

Пресс-служба правительства Газы, управляемого ХАМАСом, сообщила, что с начала конфликта были убиты 116 медиков и 35 журналистов.

«Рейтер» не смог независимо проверить эти цифры.

Существуют также опасения по поводу регионального распространения войны в Газе, например, в Ливане, где израильская армия и поддерживаемая Ираном группировка «Хезболла» ведут перестрелки.

В понедельник сирийское государственное телевидение сообщило, что израильские авиаудары были нацелены на два армейских поста в Дераа, что привело к «некоторым материальным потерям».

Конфликт спровоцировал крупные демонстрации по всему миру в поддержку палестинцев.