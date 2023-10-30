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Америка не має наміру надсилати свої війська до Ізраїлю чи Гази

Про це повідомляє The Hill.

«Ми не маємо жодного наміру і не плануємо відправляти бойові війська в Ізраїль або Газу, і крапка», — сказала Гарріс.

Гарріс повторила позицію адміністрації Байдена, що Ізраїль має право захищати себе, але палестинці заслуговують на «рівні заходи безпеки і захисту».

«Палестинці заслуговують на рівні заходи безпеки і захисту, самовизначення і гідність, — продовжила вона. «І ми дуже чітко дали зрозуміти, що правила війни повинні дотримуватися, і що гуманітарна допомога повинна надходити».

Гарріс також підкреслила зв’язок між Україною та Ізраїлем у їхній боротьбі проти Росії та ХАМАСу і заперечила припущення, що війна на Близькому Сході може відсунути Україну на задній план.

«Ми так само віддані Україні, як і завжди, щоб дозволити додаткову допомогу для захисту від неспровокованої агресії Росії. Це не зміниться», — сказала вона.

30 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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