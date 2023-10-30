Вночі росіяни атакували Україну «шахедами»: ППО збила усі ворожі цілі Міністр оборони Німеччини закликав Європу готуватися до війни » 860 військових: втрати РФ за добу війни в Україні Протягом доби російська армія не полишала спроб оточити Авдіївку на Донеччині, однак Сили оборони тримають оборону на цьому напрямку. За добу українські захисники ліквідували ще 860 окупантів Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 299 940 (+860)

танків ‒ 5190 (+15)

бойових броньованих машин ‒ 9775 (+17)

артилерійських систем – 7202 (+14)

РСЗВ – 834 (+0)

засобів ППО ‒ 559 (+1)

літаків – 321 (+1)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5419 (+20)

крилатих ракет ‒ 1544 (+0)

кораблів/катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 9555 (+23)

спеціальної техніки ‒ 1014 (+2)