860 військових: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 299 940 (+860)
- танків ‒ 5190 (+15)
- бойових броньованих машин ‒ 9775 (+17)
- артилерійських систем – 7202 (+14)
- РСЗВ – 834 (+0)
- засобів ППО ‒ 559 (+1)
- літаків – 321 (+1)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5419 (+20)
- крилатих ракет ‒ 1544 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9555 (+23)
- спеціальної техніки ‒ 1014 (+2)
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