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860 військових: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 299 940 (+860)
  • танків ‒ 5190 (+15)
  • бойових броньованих машин ‒ 9775 (+17)
  • артилерійських систем – 7202 (+14)
  • РСЗВ – 834 (+0)
  • засобів ППО ‒ 559 (+1)
  • літаків – 321 (+1)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5419 (+20)
  • крилатих ракет ‒ 1544 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9555 (+23)
  • спеціальної техніки ‒ 1014 (+2)
30 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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