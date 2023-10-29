Бывший вице-президент США Пенс вышел из президентской гонки Ультраправі в Польщі після провалу на виборах усунули одіозного українофоба » Зірка «Друзів» Метью Перрі помер у 54 роки Актор Метью Перрі раптово помер у віці 54 років. Він зіграв саркастичного Чендлера Бінга у знаменитих «Друзях». Як повідомили американським ЗМІ джерела у правоохоронних органах, актора знайшли мертвим у його будинку в Лос-Анджелесі. Видання LA Times і TMZ, які першими повідомили про смерть Перрі, заявили, що актор лежав непритомним у джакузі. Представник пожежної служби Лос-Анджелеса повідомив ВВС, що перші служби реагування вирушили за адресою в районі, де жив Перрі, бо сталася «аварійна ситуація з водою». Проте не повідомляється, що це за ситуація. При цьому ім’я Перрі також не називали. Серіал «Друзі», який розповідає про життя шести людей, які мешкають разом у Нью-Йорку, виходив в ефір з 1994 по 2004 рік. Останній епізод серіалу переглянули 52,5 млн. людей у США, що зробило його телесеріалом з найбільшою кількістю переглядів тих часів. «Меттью був неймовірно обдарованим актором та невід’ємною частиною родини Warner Bros. Television Group, – йдеться у заяві телекомпанії, яка знімала серіал. – Вплив його комедійного таланту відчувався у всьому світі, і його спадщина житиме в серцях багатьох людей. Це дуже тяжкий день». АВТОР ФОТО,WARNER BROS. TELEVISION/GETTY IMAGES АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Перрі народився у 1969 році у Массачусетсі, але виріс у канадській Оттаві, де навчався у початковій школі разом з Джастіном Трюдо, який згодом став прем’єром Канади. У підлітковому віці Перрі переїхав до Лос-Анджелеса. Він зіграв роль Чезза Рассела у фільмі «Хлопчики будуть хлопчиками», а також знімався у серіалах. Всесвітню славу він здобув завдяки саме «Друзям», де разом із ним знімалися Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Девід Швіммер, Метт Леблан та Ліза Кудроу. «Друзі» стали одним із найуспішніших серіалів усіх часів. Перрі зіграв незграбного мешканця Нью-Йорка Чендлера Бінга, відомого своїми саркастичними фразами. Ця роль принесла йому номінацію на премію «Еммі» у 2002 році. Netflix додала «Друзів» до своєї бібліотеки у 2018 і за перші три місяці серіал дивилися частіше, ніж популярні сучасні телешоу — такі як «Корона», «Чорне зеркало», «Теорія великого вибуху» та «Вікінги».