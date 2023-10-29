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ВПС Ізраїлю за добу завдали ударів по 450 цілям ХАМАС у Секторі Гази

Ізраїльські військові в неділю повідомили, що за останню добу завдали ударів по 450 цілям ХАМАС у Секторі Гази, повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у телеграм-каналі.

«Минулої доби винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по більш ніж 450 військових об’єктах, що належать терористичній організації ХАМАС у Секторі Гази, включно з оперативними командними пунктами, спостережними пунктами і пусковими пунктами протитанкових ракет», — наголошується в повідомленні.

Ізраїльські військові також повідомили, що сухопутні сили ЦАХАЛ у ніч на неділю розширили операції в Секторі Гази.

Крім того, ЦАХАЛ у неділю знову закликав жителів Сектора Гази до евакуації на південні території анклаву.

29 октября, 2023 | Category: Израиль, Новости

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