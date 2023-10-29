В портах «Большой Одессы» находятся под загрузкой 23 судна

Зерновой коридор возобновил свою работу после недельного простоя. Об этом сообщают 27 октября украинские издания. По данным «Думской», по зерновому коридору из Одессы 27 октября вышли четыре балкера.

Вместе с тем Министерство развития и инфраструктуры Украины 26 октября на своем сайте отметило, что «информация об отмене или непрогнозируемой остановке временного коридора для движения гражданских судов из и в порты Большой Одессы не соответствует действительности».

«Все установленные ВМС ВСУ существующие маршруты действительны и используются гражданскими судами. Учитывая, что коридор был внедрен в сверхсложных условиях военной агрессии России, его функционирование происходит с учетом военной обстановки и погодных условий», – отмечается в заявлении ведомства.

В нем также говорится, что в настоящее время в портах Одессы, Черноморска и Южного под загрузкой находятся 23 судна. Министерство развития и инфраструктуры сообщает, что всего коридором на вход воспользовалось 51 судно, 33 судна экспортировали более 1,3 млн тонн украинской агропродукции и других грузов.

Участники и операторы зернового рынка Украины в своих сообщениях сообщали в течение нескольких дней о трудностях с загрузкой судов.

Украинская зерновая ассоциация 25 октября выразила обеспокоенность сообщениями «участников рынка зерна о необоснованной задержке загруженных зерном судов для экспорта в портах Большой Одессы».

«Такая задержка судов в портах наносит колоссальный ущерб украинским аграриям и государственному бюджету страны. Каждый день задержки загруженных зерном судов в портах приводит к убыткам на уровне 1-1,5 доллара на тонне продукции в день. Если взять в качестве примера судно Handysize тоннажностью 50 тысяч тонн, то потери для экспортера из-за задержки судна в порту стоят 50-75 тысяч долларов в день, которые экспортер вынужден выплачивать судовладельцу», – отмечается в заявлении.

В Ассоциации подчеркнули, что простои судов в портах никак не связаны с погодными условиями или навигацией.

Консалтинговая компания Barva Invest процитировала сообщение Администрации морпортов Украины о том, что «движение судов в и из коридора будет приостановлено с 26 октября 2023 года».

«Такая приостановка де-факто уже действовала в течение последних двух дней из-за решений военных, ссылавшихся на «взрывную угрозу», возникшую вследствие увеличения активности российской авиации», – отметили в Barva Invest.

Как сообщает 26 октября Forbes.ua, спикер Объединенного координационного центра Южного оперативного командования Наталья Гуменюк отметила, что российская тактическая авиация продемонстрировала повышенную активность вблизи морского торгового пути над Черным морем.

«В течение нескольких дней не наблюдалось приближение российских самолетов к морским транспортным путям. Однако в конце концов они активизировались и сбросили четыре взрывных устройства», – заявила она.

Наталья Гуменюк подчеркнула, что эти события могут свидетельствовать о попытках РФ дискредитировать ВСУ и препятствовать движению кораблей.

На загрузку заявлено более 50 судов

На саммите Крымской платформы 24 октября президент Украины Владимир Зеленский отметил, что «с начала работы нового экспортного коридора в Черном море на загрузку зашли около 50 судов, и заявлен подход еще более 50».

«Украина смогла вернуть Черному морю роль артерии безопасности, от которой зависит глобальная продовольственная стабильность. Без нашего аграрного экспорта ценовой кризис на рынке продовольствия и социальный хаос становятся угрозой для десятков разных наций на пространстве от западного побережья Африки до Бангладеш, до Индонезии», – заявил лидер Украины.

Он подчеркнул, когда «Россия решила разрушить и такую архитектуру продовольственной безопасности, мы запустили новые временные экспортные маршруты из наших морских портов».

«В дополнение к нашему экспорту через дунайский портовый регион и «Пути солидарности» по суше», – сказал Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба.

Черноморская зерновая инициатива – соглашение между Россией, Украиной, Турцией и Организацией Объединенных Наций, которое было подписано в Стамбуле 22 июля 2022 года. Россия приостановила свое участие в инициативе с 18 июля 2023 года.

По данным украинской стороны, за время действия Черноморской зерновой инициативы было вывезено 32 млн тонн зерновых. Украина также использует альтернативные маршруты через речные порты на Дунае для транспортировки аграрной продукции.

ВСУ и безопасность зернового коридора

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отмечает, что после приостановки Черноморской зерновой инициативы Черное море было недоступно в течение некоторого времени для экспорта агропродукции.

«Теперь благодаря ВСУ мы отбили полномасштабное единоличное владение акваторией и нам удалось проложить этот маршрут. Сначала выходили заблокированные в украинских портах корабли, а потом начали приходить новые коммерческие под загрузку. Сегодня уже более 50 кораблей вышло, вывозится не только аграрная группа, но и другие промышленные товары», – говорит Денис Марчук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По его словам, зерновым коридором удалось вывезено чуть больше 700 тысяч тонн.

«Это небольшие объемы, но есть потенциал для роста и захода больших суден, класса Панамакс в украинские порты. Объем перевалки может составить за несколько месяцев до двух миллионов тонн», – подчеркивает Денис Марчук.

Он отмечает, что за период с июля по октябрь 2022 года было отгружено за рубеж 12,3 млн тонн агропродукции. В этом году за этот же период – 8,3 млн тонн.

«Потенциал есть, морской маршрут в этом году не использовался так, как мы хотели бы. При нашем урожае нам нужно экспортировать не меньше пяти миллионов тонн каждый месяц. Для нас очень важно, чтобы никаких остановок в Черном море не было», – считает Денис Марчук.

По его словам, Вооруженные силы Украины обеспечивают безопасность на маршруте зернового коридора для всех судов, которые проводят загрузку в украинских портах.

Диктат Путина не прошел

Экономист Анатолий Лупоносов отмечает, что еще год назад стороны могли рассмотреть вариант работы зернового коридора без России под гарантии ООН и стран НАТО.

«И сегодня зерновой коридор работает – это факт. Но в Украине такая ситуация, что все, что связано с портами, зерном, в этом есть очень большая коррупционная составляющая. Начиная от разрешений на вывоз экспортной продукции, в том числе двойного назначения. А это может быть, что угодно», – говорит Анатолий Лупоносов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что российские обстрелы зерновой инфраструктур и внутренняя коррупция – два фактора, которые сдерживают экспорт украинских товаров.

«Коррупционная составляющая такая большая, что даже американская газета “Вашингтон пост” пишет об этом в своих статьях. Относительно Украины, зерновая инициатива – это возможность зарабатывать деньги за агропромышленную продукцию. Сегодня этот коридор работает и ни один Путин не может его затормозить даже на фоне коррупционных войн», – подчеркивает экономист.

В перспективе, по его словам, возможно улучшение условий для экспорта украинского зерна после преодоления коррупции в разрешительных органах.

«Президент Украины взял на себя обязательства перед Западом свести коррупцию до нуля. Сегодня, благодаря ВСУ, зерновой коридор в Черном море работает, зерно из Украины вывозится, диктат Путина не прошел», – утверждает Анатолий Лупоносов.