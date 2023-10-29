Премʼєр Нідерландів Рютте заявив про готовність стати новим генсеком НАТО ЄС повертає Фестиваль європейського кіно до Росії попри війну в Україні » Сили оборони знищили за добу 8 танків, 9 бронемашин та 660 військових армії РФ Російські війська протягом ще однієї доби на фронті не покидали спроб оточити Авдіївку на Бахмутському напрямку, однак українські захисники відбили там 15 ворожих атак та ліквідували ще 660 окупантів Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 299 080 (+660)

танків ‒ 5175 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 9758 (+9)

артилерійських систем – 7188 (+8)

РСЗВ – 834 (+0)

засобів ППО ‒ 558 (+0)

літаків – 320 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+0)

крилатих ракет ‒ 1544 (+3)

кораблів/катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 9532 (+8)

спеціальної техніки ‒ 1012 (+1)