Сили оборони знищили за добу 8 танків, 9 бронемашин та 660 військових армії РФ

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 299 080 (+660)
- танків ‒ 5175 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 9758 (+9)
- артилерійських систем – 7188 (+8)
- РСЗВ – 834 (+0)
- засобів ППО ‒ 558 (+0)
- літаків – 320 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+0)
- крилатих ракет ‒ 1544 (+3)
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9532 (+8)
- спеціальної техніки ‒ 1012 (+1)
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