Премʼєр Нідерландів Рютте заявив про готовність стати новим генсеком НАТО

Про це пише Bloomberg.

«Головна посада в НАТО була б дуже цікава, і я все ще міг би щось зробити», — сказав Рютте в інтерв’ю голландському радіо у суботу, 28 жовтня.

Прем’єр Нідерландів додав, що не планує агітувати за роль в НАТО, але якщо отримає запрошення обійняти цю посаду, то погодиться.

Водночас є імовірність, що Рютте не отримає посаду генсека НАТО через широку підтримку жінки-європейського чиновника, яка також прагне стати наступником Єнса Столтенберга. Проте він не назвав, хто саме є іншим кандидатом на цю посаду.