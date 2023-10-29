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Премʼєр Нідерландів Рютте заявив про готовність стати новим генсеком НАТО

Про це пише Bloomberg.

«Головна посада в НАТО була б дуже цікава, і я все ще міг би щось зробити», — сказав Рютте в інтерв’ю голландському радіо у суботу, 28 жовтня.

Прем’єр Нідерландів додав, що не планує агітувати за роль в НАТО, але якщо отримає запрошення обійняти цю посаду, то погодиться.

Водночас є імовірність, що Рютте не отримає посаду генсека НАТО через широку підтримку жінки-європейського чиновника, яка також прагне стати наступником Єнса Столтенберга. Проте він не назвав, хто саме є іншим кандидатом на цю посаду.

29 октября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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