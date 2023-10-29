Починаючи з 2025 року, Україна припинить транзит російського газу, — голова правління «Нафтогазу»

Про це він сказав у інтерв’ю «Радіо Свобода«.

«Україна продовжує транзит російського газу виключно з метою підтримки наших європейських колег, європейських партнерів, певних країн Євросоюзу, особливо тих так званих land locked країн, які не мають виходу до морів. І на сьогодні вони потребують цього об’єму», — пояснив Чернишов.

Він також зазначив, що Євросоюз планує повністю відмовитися від російського газу до 2027 року, проте Україна прагне «пришвидшити і стимулювати цей процес».

Голова правління «Нафтогазу» повідомив, що угода про транзит закінчиться в кінці 2024 року.

«Що стосується цього контракту – маємо також бути надійним партнером для наших європейських партнерів, для країн, які цього потребують. Але ця угода завершиться до кінця 2024 року, і ми не маємо намірів чи ініціативи її продовжувати», — каже він.