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Міністр оборони Саудівської Аравії прибуде до США через побоювання ескалації конфлікту на Близькому Сході

Про це повідомляє Аxios з посиланням на власні три джерела, обізнані з цією поїздкою.

За словами джерел, візит був запланований давно, але він відбудеться лише через кілька днів після того, як Ізраїль розширив свою наземну операцію в Газі — наступ, який Ер-Ріяд засудив у суботу.

Водночас, США і Саудівська Аравія висловили занепокоєння, що бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС можуть перерости в регіональну війну.

Халід бін Салман, брат спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана і колишній посол в США, є найвищим саудівським чиновником, який відвідав Вашингтон з моменту вступу на посаду адміністрації Байдена.

Під час візиту до Білого дому Халід бін Салман зустрінеться з радником Білого дому з національної безпеки Джейком Салліваном, міністром оборони Ллойдом Остіном, держсекретарем Тоні Блінкеном і кількома сенаторами.

29 октября, 2023 | Category: Израиль, Новости

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