Ердоган звинуватив Ізраїль у «військових злочинах». З Туреччини відкликають ізраїльських дипломатів

Про це він написав на своїй сторінці в Х (колишній Twitter).

За словами Ердогана, ізраїльські бомбардування Гази спрямовані проти жінок, дітей і невинних цивільних людей, поглиблюючи гуманітарну кризу.

«Ізраїль має негайно вийти зі стану божевілля та припинити свої атаки», — сказав президент Туреччини.

Він також нагадав, що запрошує «всіх братів на Великий палестинський мітинг» у стамбульському аеропорту імені Ататюрка. Там вони планують закликати Ізраїль припинити військові дії та оголосити, що «ми підтримуємо палестинський народ проти ізраїльського гноблення».

Пізніше під час виступу на багатотисячному мітингу, який відбувся Стамбулі, в аеропорту імені Ататюрка Реджеп Ердоган звинуватив Захід у подіях в секторі Гази. Про це інформує Anadolu.

За його словами, Туреччина не лише засуджує різанину в Газі, а також захищає власну незалежність і майбутнє.

«Коли я сказав, що ХАМАС не є терористичною організацією, Ізраїль був дуже стурбований, ми знали, що ви це скажете, і оскільки ми знали це, ми висловили це відкрито і чітко. Захід вам (ред. Ізраїлю) винен, але Туреччина вам нічого не винна. Тому ми говоримо так легко», — заявив президент Туреччини.

Зокрема, на думку Ердогана, що Західний світ мобілізував своїх політиків і засоби масової інформації, щоб легітимізувати масове вбивство дітей, жінок і невинних людей в Газі, Ізраїль явно скоює військові злочини.

«Саме Захід несе найбільшу відповідальність за різанину в Газі. Різанина в Газі — це справа рук Заходу в цілому. Скільки дітей, жінок і людей похилого віку має загинути, перш ніж ви оголосите про припинення вогню? Книга гріхів Заходу знову перевершила гру на ліги», — додав він, звернувшись до представників Заходу.

Реакція Ізраїлю

Міністр закордонних справ Елі Коен закликав до переоцінки дипломатичних відносин з Туреччиною, посилаючись на «жорстку» критику турецькими лідерами наземного наступу Ізраїлю на сектор Гази.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Коен заявив, що він наказав ізраїльським дипломатам, які перебувають у Туреччині, повернутися до Ізраїлю.

Зокрема, минулого тижня Ізраїль відкликав своїх дипломатів з країни, а також закликав ізраїльських громадян покинути країну через терористичні загрози.