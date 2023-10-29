Ізраїль відмовився від повномасштабної операції у Газі й продовжує вибіркові удари по ХАМАС ВПС Ізраїлю за добу завдали ударів по 450 цілям ХАМАС у Секторі Гази » Через негоду був пошкоджений найбільший прапор України – КМДА Внаслідок негоди 28 жовтня в Києві був пошкоджений найбільший прапор України. Проте заступник голови КМДА Вячеслав Непоп повідомив, що вже підготовлене запасне полотнище замість пошкодженого на флагштоку головного прапора України. “Через екстремальні погодні умови поривами вітру був пошкоджений найбільший прапор України – попри те, що напередодні його приспустили для збереження цілісності. Міцне вітростійке полотнище не витримало негоди, яка вирує у столиці. Однак на такі випадки ми і передбачили запасні елементи”, – сказав Непоп. Зараз з флагштока зняли пошкоджені залишки прапора. Повідомляють, що новий прапор встановлять, щойно поліпшаться погодні умови. В КМДА також зазначають, що споруда флагштока, висота якої майже 90 метрів, а вага 32 тонни, є найбільшою в Україні на сьогодні. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.