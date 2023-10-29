Бывший вице-президент США Пенс вышел из президентской гонки

Бывший вице-президент США Майк Пенс объявил о выходе из борьбы за выдвижение в президенты от Республиканской партии на выборах в 2024 году.

«Это не моё время», – сказал Пенс во время выступления перед членами Еврейской республиканской коалиции в субботу вечером в Лас-Вегасе. Объявление было неожиданным для собравшихся, они поддержали Пенса бурной овацией.

Майк Пенс был вице-президентом в администрации Дональда Трампа. Он не поддержал утверждения Трампа о якобы имевших место фальсификациях на проигранных Трампом выборах 2020 года и отказался во время споров о сертификации результатов выборов встать на сторону президента. Из-за этого он подвергается резкой критике со стороны бывшего президента и его сторонников.

О выдвижении в президенты Пенс объявил в июне 2023 года. Он рассчитывал привлечь голоса консерваторов, поскольку выступает, в частности, против абортов и за строгую иммиграционную политику, но, как отмечает «Голос Америки», не смог привлечь достаточное количество спонсоров. В опросах его позиции также были слабыми, число готовых поддержать его на праймериз республиканцев не превышало 5 %.

Пенс, который в ходе предвыборной кампании также посетил Киев и выступил в поддержку Украины, заявил, что продолжит активно участвовать в политике, но пока он не заявил о поддержке кого-либо из других кандидатов-республиканцев. Ранее он говорил, что Трампа он не поддержит.

Трамп остаётся фаворитом в борьбе за выдвижение в президенты от республиканцев, заметно опережая конкурентов. Наиболее сильными его оппонентами после выхода Пенса из гонки остаются Рон ДеСантис и Никки Хейли.