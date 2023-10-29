Армія РФ вночі атакувала Україну 5 «шахедами»: усі збили сили ППО

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 5 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Нашою протиповітряною обороною всі ворожі дрони було знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Новомихайлівка, Катеринівка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка Запорізької області; Берислав, Новоберислав, Козацьке, Одрадокам’янка, Тягинка, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.