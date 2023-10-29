Американці інтегрували ракети Patriot з радянським ЗРК

Американські розробники змогли інтегрувати зенітні ракети системи Patriot зі старим радянським ЗРК в рамках проекту FrankenSAM.

Про це повідомляє з посиланням на представників американського ОПК та Пентагону New York Times.

Новий FrankenSAM (гібрид радянського та американського ЗРК) вже успішно випробували.

За інформацією видання, зенітний “франкенштейн” зміг уразити дрон. Випробування пройшли на полігоні Вайт-Сандс у штаті Нью-Мексико.

Ракету інтегрували і з пусковою установкою, і з радіолокаційною станцією (як пише NYT – РЛС українського виробництва).

Цей ЗРК планують відправити в Україну вже цієї зими разом із запасом зенітних ракет від США та союзників.

Співрозмовники американського видання не назвали конкретний тип ЗРК у який вдалося інтегрувати ракети Patriot.

Варто відзначити, що ракети, які використовують у ЗРК Patriot (MIM-104) за габаритами є співставною з ракетами “Бука” і дещо меншою за ті, що використовує С-300.

ЗРК С-300ПТ. Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Нагадаємо, раніше США та Україна досягли успіхів в інтеграції ракет RIM-7 із ЗРК “Бук” та створили новий ЗРК, що стріляє ракетами AIM-9X.

За інформацією народної депутатки Олександри Устінової кілька модифікованих установок “Бук”, що вже здатні стріляти американськими ракетами вже в Україні.

Загалом ЗСУ планують модернізувати 17 пускових, але американська промисловість здатна переробляти лише 5 ПУ на місяць.

Зусилля України та США в рамках програми FrankenSAM мають на меті компенсувати втрати запасів радянських ракет періоду зими 2022/2023 року і захистити українську енергетичну інфраструктуру.