ЄС повертає Фестиваль європейського кіно до Росії попри війну в Україні

У Міністерстві культури та інформаційної політики України відреагували на повернення до РФ Фестивалю європейського кіно.

Там зазначили, що цінують партнерство та допомогу європейських союзників, тому вважають повідомлення про повернення фестивалю, поширене представництвом ЄС у РФ «прикрим непорозумінням».

У Мінкульті наголосили, що для припинення російської агресії важливо застосовувати санкції проти ЄС не лише в економічній сфері, а й у культурній, зокрема, у кінематографі.

«Вся європейська спільнота має бути консолідованою та послідовною у боротьбі зі злом, яким сьогодні стала країна-агресор. Від дій РФ страждають мільйони людей, знищено 835 обʼєктів культурної спадщини, 1702 об’єкти культурної інфраструктури, які мають цінність не лише для України, а є частиною європейського й світового культурного надбання. Тому відновлення культурного діалогу з країною-агресоркою в таких умовах є неприпустимим», — додали у міністерстві.

Про повернення фестивалю до Росії повідомляло представництво ЄС у Росії.

«Слоган цьогорічного фестивалю – «Кіно об’єднує!» – наголошує на єдності культур та інтересів», — ідеться у повідомленні.

У межах програми заходу покажуть 21 стрічку з Бельгії, Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Чехії, Данії та інших країн ЄС, а також два фільми спільного виробництва російських та європейських кіностудій. Усі фільми покажуть мовою оригіналу з російськими субтитрами. Вони будуть доступні росіянам безплатно та без реєстрації.

Вказується, що на фестивалі буде показано ігрове, документальне та анімаційне кіно, що брало участь у європейських та міжнародних кінофестивалях, отримало високу оцінку критиків і визнання глядачів.

«Усі фільми адресовані любителям не лише якісного жанрового, а й авторського кіно», — додали у представництві ЄС.