Втрати Росії під Авдіївкою ймовірно найгірші за рік – розвідка Британії

Британська розвідка констатує, що під Авдіївкою Росія зазнала одних із найгірших втрат за 2023 рік, і схоже, що запити командування знову розходяться з реальними можливостями військових — британська розвідка, Європейська правда

Розвідка зазначає, що під Авдіївкою росіяни задіяли частини до 8 бригад.

«Ці підрозділи ймовірно зазнали одних із найгірших показників втрат у російських військах за 2023 рік», – пишуть аналітики.

Вони відзначають, що російські «воєнкори» жорстко критикують тактику командування.

«Характер операції дозволяє припускати, що ключові військово-політичні виклики для Росії залишаються такими ж, як протягом практично усієї цієї війни. Політичні лідери вимагають захопити більші території, але військові не можуть забезпечити ефективну наступальну операцію на оперативному рівні», – констатує розвідка.