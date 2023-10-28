Угорські посіпаки кремля готові вставляти «палки в колеса» щодо 12-го пакету санкцій проти Росії

Угорщина відмовиться погоджувати 12-ий пакет санкцій проти Російської Федерації, якщо до обмежень потраплять газова, нафтова й атомна сфери промисловості країни-терориста.

Про це сказав в інтерв’ю голови Міністерства закордонних справ Угорщини Петера Сіярто російським ЗМІ.

Як відзначив Сіярто, Угорщина відмовиться погоджувати те, що «суперечить національним інтересам» його країни.

«Я можу вам сказати точно: якщо в наступному пакеті буде щось, що суперечить нашим національним інтересам, ми точно не погодимося на його ухвалення. Червона лінія для нас, очевидно, стосується енергетики, газу, нафти, атомної енергії та будь-яких інших аспектів, які можуть завдати шкоди нашій державній економіці», — заявив міністр закордонних справ.

Зокрема міністр відзначив, що Будапешт не вважає необхідним продовжувати санкційну політику проти Росії. Ба більше, Угорщина, за його словами, не бажає вносити до списку обмеження тих людей, хто «зробив щось хороше» для його країни.