Сили ППО знищили в небі Дніпропетровської області три російські ракети “Іскандер-К”.
Цю інформацію повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у Telegram.
За словами голови, ворог двічі обстрілював Марганецьку громаду Нікопольського району важкою артилерією, випустивши понад десяток снарядів у селах цієї області.
Спроби обстрілу завершилися без жертв і поранених, як підкреслив голова Дніпропетровської ОВА.
Лисак також повідомив, що протягом ночі підрозділи ПВК “Схід” здійснили успішне збиття трьох російських ракет в повітрі над областю.
“Дякую захисникам неба за їхню роботу в захисті Дніпропетровської області. Відмінно зроблено”, – написав Лисак.
Нагадаємо, Росія не здійснювала атаки на Україну бомбардувальниками та ракетами типу Х-101 протягом понад місяця, що становить найдовшу паузу з початку повномасштабної війни.
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