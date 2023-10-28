Президент Байден принял в Белом доме главу МИД Китая Ван И США припинили експорт цивільної вогнепальної зброї на 90 днів » Сили ППО знищили в небі Дніпропетровської області три російські ракети “Іскандер-К”. Сили ППО знищили в небі Дніпропетровської області три російські ракети “Іскандер-К”. Цю інформацію повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у Telegram. За словами голови, ворог двічі обстрілював Марганецьку громаду Нікопольського району важкою артилерією, випустивши понад десяток снарядів у селах цієї області. Спроби обстрілу завершилися без жертв і поранених, як підкреслив голова Дніпропетровської ОВА. Лисак також повідомив, що протягом ночі підрозділи ПВК “Схід” здійснили успішне збиття трьох російських ракет в повітрі над областю. “Дякую захисникам неба за їхню роботу в захисті Дніпропетровської області. Відмінно зроблено”, – написав Лисак. Нагадаємо, Росія не здійснювала атаки на Україну бомбардувальниками та ракетами типу Х-101 протягом понад місяця, що становить найдовшу паузу з початку повномасштабної війни.