 
«  
  »

Сили ППО знищили в небі Дніпропетровської області три російські ракети “Іскандер-К”.

Сили ППО знищили в небі Дніпропетровської області три російські ракети “Іскандер-К”.

Цю інформацію повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у Telegram.

За словами голови, ворог двічі обстрілював Марганецьку громаду Нікопольського району важкою артилерією, випустивши понад десяток снарядів у селах цієї області.

Спроби обстрілу завершилися без жертв і поранених, як підкреслив голова Дніпропетровської ОВА.

Лисак також повідомив, що протягом ночі підрозділи ПВК “Схід” здійснили успішне збиття трьох російських ракет в повітрі над областю.

“Дякую захисникам неба за їхню роботу в захисті Дніпропетровської області. Відмінно зроблено”, – написав Лисак.

Нагадаємо, Росія не здійснювала атаки на Україну бомбардувальниками та ракетами типу Х-101 протягом понад місяця, що становить найдовшу паузу з початку повномасштабної війни.

28 октября, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  