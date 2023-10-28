Армія РФ не покидає спроб відновити положення біля Андріївки та оточити Авдіївку ЦАХАЛ заявив про початок сухопутної операції в Газі » Сили оборони за добу ліквідували 22 танки, 18 артсистем і 740 військових РФ Протягом ще однієї доби на фронті росіяни намагалися відновити втрачене положення біля Андріївки на Бахмутському напрямку, а також оточити Авдіївку. Українські захисники відбили низку ворожих атак і ліквідували ще 740 окупантів Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 298 420 (+740)

танків ‒ 5167 (+22)

бойових броньованих машин ‒ 9749 (+23)

артилерійських систем – 7180 (+18)

РСЗВ – 834 (+0)

засобів ППО ‒ 558 (+2)

літаків – 320 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+8)

крилатих ракет ‒ 1541 (+3)

кораблів/катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 9524 (+11)

спеціальної техніки ‒ 1011 (+0)