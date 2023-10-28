Сили оборони за добу ліквідували 22 танки, 18 артсистем і 740 військових РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 298 420 (+740)
- танків ‒ 5167 (+22)
- бойових броньованих машин ‒ 9749 (+23)
- артилерійських систем – 7180 (+18)
- РСЗВ – 834 (+0)
- засобів ППО ‒ 558 (+2)
- літаків – 320 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+8)
- крилатих ракет ‒ 1541 (+3)
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9524 (+11)
- спеціальної техніки ‒ 1011 (+0)
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