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Сили оборони за добу ліквідували 22 танки, 18 артсистем і 740 військових РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 298 420 (+740)
  • танків ‒ 5167 (+22)
  • бойових броньованих машин ‒ 9749 (+23)
  • артилерійських систем – 7180 (+18)
  • РСЗВ – 834 (+0)
  • засобів ППО ‒ 558 (+2)
  • літаків – 320 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+8)
  • крилатих ракет ‒ 1541 (+3)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9524 (+11)
  • спеціальної техніки ‒ 1011 (+0)
28 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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