Понад 300 тисяч споживачів у 14 областях залишились без світла через негоду

28 жовтня в Україні через негоду і несприятливі погодні умови сталося знеструмлення у 1 045 населених пунктах, розташованих в 14 областях. Серед областей, які постраждали від відключення електропостачання, були Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

Це знеструмлення зачіпає приблизно 306 тисяч споживачів. Найбільше населених пунктів, де не було світла, знаходиться на Хмельниччині, де знеструмлено 400 населених пунктів. Також були вимкнені лінія міждержавного з’єднання з Угорщиною 750 кВ та лінія передачі 750 кВ. Зараз проводяться роботи з відновлення електропостачання.

Незважаючи на це знеструмлення, виробництво електроенергії на внутрішніх електростанціях України вистачало для задоволення потреб споживачів. У деяких областях також були порушення технологічного характеру, що призвело до знеструмлення окремих споживачів.

На Донеччині 25 населених пунктів зазнали знеструмлення через обстріли. Крім того, в частині споживачів в областях Дніпропетровськ, Запоріжжя, Суми, Харків, Херсон і Чернігів були проблеми з електропостачанням. Ремонтні бригади працюють в цих регіонах, де безпекова ситуація дозволяє проводити роботи.

Нагадаємо, 28 жовтня, Київ стикнувся з сильними поривами ураганного вітру, які призвели до негоди. Унаслідок падіння дерев у декількох районах столиці загинув чоловік, а ще двоє постраждали.