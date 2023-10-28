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Країни Балтії проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю

У п’ятницю, 27 жовтня, під час прес-конференції міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що країни Литва з країнами Балтії планують провести спільні навчання, щоб оцінити ефективність спільних алгоритмів щодо закриття кордону з Білоруссю.

«Ми підтвердили, що плануємо провести певні навчання між нашими установами в регіоні і спробувати подивитися, як цей алгоритм може працювати під час таких регіональних навчань. Це передбачено, і ми плануємо це зробити», — зазначила Білотайте.

Вона зазначила, що співпраця демократичних держав регіону є «серйозним сигналом» ворожим державам.

Що відомо про закриття Литвою пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю

4 серпня стало відомо, що Литва планує закрити два з шести прикордонних пунктів пропуску з Білоруссю, щоб зменшити ризик провокацій і загроз на кордоні.

28 октября, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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