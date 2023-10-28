Израиль сообщил о «хороших результатах» в войне против ХАМАС

Израиль заявил в субботу утром, что его войска, введенные в Газу в пятницу вечером, все еще находятся на месте. Ранее страна совершала лишь короткие вылазки в Газу в течение трех недель бомбардировок с целью уничтожения ХАМАС (признана террористической организацией в США).

«Силы все еще находятся на поле боя и продолжают войну», — заявил контр-адмирал Дэниел Хагари на брифинге в субботу утром.

Хагари также заявил, что Израиль разрешит грузовикам с продовольствием, водой и медикаментами въезжать в Газу в субботу, что свидетельствует о возможности приостановки бомбардировок, по крайней мере, в районе границы с Египтом, куда поступают небольшие партии помощи.

Представители гуманитарных организаций заявили, что в секторе происходит гуманитарная катастрофа. По данным органов здравоохранения находящегося под управлением ХАМАС анклава, с начала израильских бомбардировок погибло более 7000 палестинцев.

В субботу утром более чем на 12 часов в Газе был почти полностью отключен Интернет и телефонная связь. Палестинский Красный Полумесяц заявил, что связь была прервана Израилем.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что отключение электричества «делает невозможным» доставку машин скорой помощи к раненым в Газе.

«Эвакуация пациентов в таких условиях невозможна, равно как и поиск безопасного укрытия», — заявил он в сети X (ранее Twitter).

Красный Полумесяц и детский фонд ООН ЮНИСЕФ заявили, что не могут связаться со своими сотрудниками и учреждениями.

Корреспондент телеканала Al Jazeera, который вел прямой репортаж в субботу утром, назвал перебои в работе Интернета и телефонной связи «катастрофическими» для спасательных работ после ночных интенсивных израильских бомбардировок.

По словам корреспондента, не имея возможности связаться со службой скорой помощи, палестинцы доставляли погибших и раненых в больницу на своих автомобилях. Правительство, возглавляемое ХАМАС, заявило, что спасатели не могут принимать экстренные вызовы.