В держзрадника Царьова стріляли і він у важкому стані

В державного зрадника і екснардепа Олега Царьова, який підтримує вторгнення РФ в Україну, стріляли, через що він у важкому стані — повідомлення колаборанта Олега Рогова

Рогов написав, що «стан Олега дуже важкий. Наразі він у реанімації». Також він сказав, що в Царьова стріляли. В мережі також поширюють відео, начебто біля будинку Царьова, де на нього скоїли замах.

Пізніше у Telegram-каналі Царьова опублікували від імені адміністратора таку інформацію:

«Інформація про замах на Олега Царьова підтверджується його рідними. Близько опівночі на території санаторію, де він поживає, у нього двічі стріляли. Інформації про злочинця немає, працюють силовики.

На момент прибуття карети швидкої допомоги Олег був непритомний, з великою крововтратою. Інформації про стан його здоров’я на поточний момент немає».