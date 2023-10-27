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В держзрадника Царьова стріляли і він у важкому стані

В державного зрадника і екснардепа Олега Царьова, який підтримує вторгнення РФ в Україну, стріляли, через що він у важкому стані — повідомлення колаборанта Олега Рогова

 Рогов написав, що «стан Олега дуже важкий. Наразі він у реанімації». Також він сказав, що в Царьова стріляли. В мережі також поширюють відео, начебто біля будинку Царьова, де на нього скоїли замах.

Пізніше у Telegram-каналі Царьова опублікували від імені адміністратора таку інформацію:

«Інформація про замах на Олега Царьова підтверджується його рідними. Близько опівночі на території санаторію, де він поживає, у нього двічі стріляли. Інформації про злочинця немає, працюють силовики.

На момент прибуття карети швидкої допомоги Олег був непритомний, з великою крововтратою. Інформації про стан його здоров’я на поточний момент немає».

27 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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