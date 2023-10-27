В армії РФ більшає дезертирів, хто відмовляється воювати – розстрілюють

У BBC відзначили, що Росія страчує власних солдатів, які відступають.

Росія страчує солдатів, які намагаються відступити від кривавого наступу на сході України, заявили в Білому домі.

За даними США, частина втрат Росії під Авдіївкою була «за наказом власних лідерів».

З середини жовтня російські та українські війська ведуть запеклі бої за прифронтове місто. Вважається, що за цей час Росія зазнала «значних» втрат.

За українськими оцінками кількість втрат росіян в Авдіївці становить 5000 осіб, тоді як США стверджують, що Росія втратила «щонайменше» 125 бронетехніки та понад один батальйон техніки.

Представник української армії заявив, що російські війська відмовляються атакувати українські позиції під Авдіївкою через значні втрати та що в окремих частинах були заколоти.

«Мобілізовані сили Росії залишаються недостатньо навченими, недостатньо оснащеними та неготовими до бою, як це було під час їх невдалого зимового наступу минулого року», — заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Він сказав, що російські військові, «здається, використовують те, що ми б назвали тактикою «людської хвилі», просто кидаючи маси цих погано навчених солдат прямо в бій».

Взяття Авдіївки, яка розташована поблизу окупованого Росією міста Донецька, дозволило б російським військам відтіснити лінію фронту, що ускладнило б українським силам подальше просування в Донецьку область.