В ЄС домовилися використовувати доходи від заморожених активів РФ для допомоги Україні

Лідери ЄС схвалили плани використання мільярдів євро, отриманих від заморожених російських активів, для допомоги Україні, а Європейська комісія, як очікується, висуне відповідні юридичні пропозиції на початку грудня.

Про це, як пише «Європейська правда«, повідомляє Financial Times, знайоме з обговореннями на саміті, а також йдеться у висновках саміту

Західні санкції знерухомили 300 мільярдів доларів, що належать російському центральному банку, відколи РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Левова частка цих коштів – 180 млрд євро, за даними бельгійського уряду, – зберігається в Euroclear, найбільшому в світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Брюсселі.

У четвер Euroclear заявив, що заробив близько 3 млрд євро на заморожених російських активах лише за перші дев’ять місяців цього року порівняно з 347 млн євро за аналогічний період 2022 року, і це зростання зумовлене зростанням процентних ставок.

Виплати купонів та погашення облігацій за знерухомленими російськими активами застрягли в Euroclear, оскільки вони не можуть бути виплачені клієнтам, які перебувають під санкціями. Депозитарій цінних паперів регулярно реінвестує такі грошові залишки, а зростання відсоткових ставок означає, що Euroclear заробляє більше завдяки цим інвестиціям.

Посадовці ЄС шукають шляхи спрямування цих надходжень в Україну, але Європейський центральний банк попередив про потенційні ризики для євро, пов’язані з доступом до цих надходжень, застерігаючи, що це може спонукати інші центральні банки відмовитися від своїх активів, деномінованих у євро, і послабити валюту.