США все важче бути глобальним лідером у захисті всіх країн з якими підписані відповідні договори

У New York Times роздумували, чи здатна Америка захисти всі країни, які хочуть бути під її парасолькою захистку? Багато країн, включаючи Україну та Ізраїль, хочуть більшого захисту США від Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї. Але деякі американці опираються подальшим військовим зобов’язанням.

«З усього світу вони приходять до владних кабінетів у Вашингтоні, шукаючи одного: зобов’язання американського уряду захищати їхні країни під час наростання геополітичних криз. Останніми місяцями лідери та дипломати все більшої кількості країн підписали угоди про безпеку зі Сполученими Штатами, покращили військові зв’язки та купівлю зброї або почали переговори щодо потенційних нових оборонних договорів та домовленостей», — пишуть американські журналісти.

Серед країн – Україна, яка перебуває у стані війни з Росією; Саудівська Аравія та Бахрейн, які прагнуть знешкодити Іран; і Японія, Південна Корея, Австралія та Філіппіни, стурбовані військовими амбіціями Китаю та Північної Кореї. Налякана агресією Росії Фінляндія в квітні приєдналася до Північноатлантичного альянсу, а Швеція знаходиться на межі членства.

Адміністрація Байдена посилює боєприпаси до Ізраїлю для авіаударів у Газі та направила дві авіаносні групи до східного Середземномор’я. Ізраїль і США мають низку угод про військову допомогу.

У всьому світі спонукання до того, щоб Сполучені Штати були глобальним партнером у сфері оборони, є сильнішим, ніж будь-коли після закінчення холодної війни. Але багато американців опираються тому, щоб їхня нація відігравала цю роль, принаймні частково через політичний вплив катастрофічних воєн США в Іраку та Афганістані.

А критики кажуть, що нищівні атаки ХАМАС 7 жовтня, в результаті яких загинуло близько 1400 ізраїльтян, підкреслюють той факт, що оборонні угоди не створюють реальної основи для миру та стримування.

Цей спротив Сполученим Штатам як те, що президент Байден та інші офіційні особи США називають «незамінною нацією» — вони мають на увазі гаранта безпеки в усьому світі — має певне коріння в традиційних ліберальних антивоєнних цінностях, але воно також пов’язане з дивовижними ідеологічними зрушеннями останніх років. Адже багато виборців-республіканців, які колись були прихильниками холодної війни та боротьби з тероризмом, тепер підтримують ізоляціоністських і проросійських політиків, зокрема колишнього президента Дональда Дж. Трампа.

Деякі законодавці-республіканці зараз намагаються припинити допомогу Україні, а прогресивні демократи засудили триваючі ізраїльські авіаудари, в результаті яких загинули тисячі палестинців. Все це створює потенційну боротьбу навколо нового запиту Білого дому на 105 мільярдів доларів військової допомоги, які надійдуть переважно Україні та Ізраїлю.

Сенатори-демократи також висловили сумніви щодо зусиль адміністрації Байдена домовитися про угоду про оборону з автократичною Саудівською Аравією, яка нагадувала б угоди, які Сполучені Штати мають з Японією та Південною Кореєю, десятиліттями демократичними союзниками.

Незважаючи на ознаки американської опозиції, країни Європи, Близького Сходу та Азії все ще вважають Сполучені Штати найбільш — і, можливо, єдиним — життєздатним гарантом своєї безпеки. А офіційні особи США кажуть, що альянси залишаються опорою того, що вони називають «міжнародним порядком, заснованим на правилах».