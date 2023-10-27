Росія втратила за добу війни в Україні 560 військових

Про це 27 жовтня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.10.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 297 680 (+560)
- танків ‒ 5145 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 9726 (+11)
- артилерійських систем – 7162 (+7)
- РСЗВ – 834 (+0)
- засобів ППО ‒ 556 (+0)
- літаків – 320 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5390 (+1)
- крилатих ракет ‒ 1539 (+1)
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9513 (+6)
- спеціальної техніки ‒ 1011 (+1)
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