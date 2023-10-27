Сили оборони уразили район зосередження особового складу та 2 артзасоби ворога Орбан та Фіцо блокують 50 млрд євро допомоги Україні на саміті лідерів ЄС » Росія втратила за добу війни в Україні 560 військових Російські окупанти намагаються оточити Авдіївку Донецької області. Проте Сили оборони відбили понад 20 атак на цьому напрямку та завдали ворогу значних втрат: 560 бойовиків за добу Про це 27 жовтня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.10.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 297 680 (+560)

танків ‒ 5145 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 9726 (+11)

артилерійських систем – 7162 (+7)

РСЗВ – 834 (+0)

засобів ППО ‒ 556 (+0)

літаків – 320 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5390 (+1)

крилатих ракет ‒ 1539 (+1)

кораблів/катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 9513 (+6)

спеціальної техніки ‒ 1011 (+1)