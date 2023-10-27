Прогноз погоди на вихідні 28–29 жовтня: теплий перехід на зимовий час

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних у більшості областей України буде теплішою та сухішою, ніж «належить» жовтню, хоча і без дощів не обійдеться.

Погода в суботу 28 жовтня

Найпрохолодніше в суботу буде у північних (+10…+12 °С) та західних (+12…+14 °С) областях країни. На решті території України як для жовтня буде тепло: у центральних областях очікується +14…+17 °С, а в східних і південних регіонах повітря прогріється до +18…+21 °С.

Без опадів обійдеться лише на Закарпатті, в Чернівецькій, Кіровоградській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. У решті регіонів буде хмарно, пройдуть дощі. До речі, лікарі запевняють, що прогулянки саме в таку погоду допомагають знизити тривожність і сприятливо впливають на органи дихання завдяки високій вологості повітря.

Погода в неділю 29 жовтня

У неділю опадів не передбачається та встановиться чудова погода для осінніх прогулянок. Найбільше пощастить жителям південних областей — стовпчики термометрів тут піднімуться до +19…+21 °С. У Києві та центрі країни очікується +15…+18 °С, у решті областей — +12…+14 °С. По-справжньому «відчують» жовтень лише жителі північних та Луганської областей — тут прогнозується +9…+11 °С.

Не забудьте, що в ніч із 28 на 29 жовтня Україна переходить на зимовий час — і у вас буде зайва година для сну та недільного відпочинку.

Погода в понеділок 30 жовтня

Початок нового тижня на всій території України буде надзвичайно теплим як для кінця жовтня. У південних і центральних областях повітря прогріється до +20…+22 °С, у західних — до +18…+21 °С. У східних та північних регіонах потеплішає до +16…+18 °С. Погода на початку тижня очікується без опадів, з мінливою хмарністю.

Загроза пожеж поки що не відступила

На вихідні в Одеській та Херсонській областях, а також у Криму збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Будьте уважні: спалювання трави та сміття, необережне поводження з горючими рідинами або залишений без нагляду мангал на присадибній ділянці можуть спричинити пожежу.

Народні прикмети та вірування

Якщо вдень 28 жовтня все ще літали комарі, зима обіцяла бути пізньою і м’якою. Якщо ж уночі небо вкривали хмари, чекали швидкого погіршення погоди. Дощі цього дня віщували багатий урожай і сльотавий місяць листопад.

Ясна погода 29 жовтня вважалася ознакою морозної та сніжної зими, а сильний листопад змушував наших предків активно готуватися до заморозків.