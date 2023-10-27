Орбан та Фіцо блокують 50 млрд євро допомоги Україні на саміті лідерів ЄС

Про це повідомляє Politico.

Лідери країн Євросоюзу обговорюють поповнення спільного бюджету блоку для продовження підтримки України з 2024 року і намагаються переконати прем’єр-міністрів Угорщини Віктора Орбана та Словаччини Роберта Фіцо, які виступають проти пакету допомоги в розмірі 50 млрд євро для України.

Орбан заявив, що підтримка ЄС не працює, а Фіцо висловив занепокоєння корупцією в Україні. Проте оновлення бюджету ЄС потребує підтримки всіх 27 членів блоку.

Брюссель сподівається переконати Угорщину скасувати своє право вето з військової допомоги ЄС, затриману через тривалу суперечку щодо верховенства права.

Рішення щодо оновлення бюджету блоку має бути ухвалене до кінця року, тому що поточне фінансування ЄС для України має завершитися з початком 2024 року.