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Німеччина передала Україні військову допомогу з установкою IRIS-T

Уряд Німеччини повідомив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги, у який увійшли система протиповітряної оборони середньої дії IRIS-T, боєприпаси та чотири бронетранспортери.  У новому пакеті допомоги Німеччина передає Україні:

  • чотири бронетранспортери;
  • систему протиповітряної оборони середньої дії IRIS-T;
  • ракети для комплексів IRIS-T SLS;
  • радар для TRML-4D;
  • боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II;
  • вісім розвідувальних безпілотників VECTOR;
  • чотири радари GO12;
  • п’ять надводних безпілотників;
  • шість автомобілів прикордонної служби;
  • 10 тисяч захисних окулярів;
  • чотири сідельні тягачі 8×8 і чотири напівпричепи;
  • 155-мм боєприпаси.
27 октября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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