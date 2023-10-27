В ЄС домовилися використовувати доходи від заморожених активів РФ для допомоги Україні Бразильські вчені створили першу в світі вакцину від кокаїнової залежності » Німеччина передала Україні військову допомогу з установкою IRIS-T Уряд Німеччини повідомив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги, у який увійшли система протиповітряної оборони середньої дії IRIS-T, боєприпаси та чотири бронетранспортери. У новому пакеті допомоги Німеччина передає Україні: чотири бронетранспортери;

систему протиповітряної оборони середньої дії IRIS-T;

ракети для комплексів IRIS-T SLS;

радар для TRML-4D;

боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II;

вісім розвідувальних безпілотників VECTOR;

чотири радари GO12;

п’ять надводних безпілотників;

шість автомобілів прикордонної служби;

10 тисяч захисних окулярів;

чотири сідельні тягачі 8×8 і чотири напівпричепи;

155-мм боєприпаси.